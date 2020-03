Sanders vecht voor zijn leven

Presidentskandidaat Bernie Sanders had het tij een tijd lang mee, maar moet nu lijdzaam toezien hoe zijn tegenstrever Joe Biden hem voorbij is gegaan. Ⓒ foto REUTERS

WASHINGTON - Voor Super Tuesday was Bernie Sanders nog de koploper, een week later moet hij vechten voor zijn kansen. Op ‘mini super tuesday’ gaan Democraten in zes staten naar de stembus om hun kandidaat te kiezen. Alle ogen zijn gericht op Michigan, de grootste staat, die de meeste gedelegeerden oplevert.