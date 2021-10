Premium Het beste van De Telegraaf

Erdogan zet ambassadeurs VS, Frankrijk, Duitsland en Nederland uit Kloof na ruzie met Turkije om ’afgezant van Soros’ groter dan ooit

De Turkse president Tayyip Erdogan wil de ambassadeurs van tien Westerse landen uitzetten om dat die zich bemoeien met de binnenlandse rechtspraak. Maar volgens critici is dat een afleidingsmanoeuvre nu het economisch met Turkije steil bergafwaarts gaat. Ⓒ REUTERS

ISTANBUL - Nu de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zijn minister van Buitenlandse Zaken heeft bevolen om tien ambassadeurs het land uit te zetten, onder wie de Nederlandse ambassadrice Marjanne de Kwaasteniet, is de kloof tussen Turkije en het Westen in de negentien jaar dat Erdogan aan de macht is, groter dan ooit. De jongste ruzie draait om een zakenman die tot woede van de EU in Turkije vastzit omdat hij volgens Erdogan ’een afgezant van Soros’ is.