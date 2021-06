Begraafplaats Leersum na noodweer zeker tot dinsdag dicht

In Leersum heeft de storm flink huisgehouden. Naar schatting tussen de tien en twintig huizen zijn voorlopig niet bewoonbaar na het noodweer van vrijdag. Ⓒ ROBIN UTRECHT

LEERSUM - De begraafplaats in Leersum is tot zeker dinsdag gesloten voor bezoekers. Toegang tot de begraafplaats is nu niet verantwoord, meldt de gemeente Utrechtse Heuvelrug op de website. De plaats werd vrijdag getroffen door extreem noodweer waarbij negen mensen gewond raakten en talloze bomen omwaaiden.