Verzet in hoofdstad tegen ’stroomslurpende’ datacenters

Dat vinden Kevin Kreuger (JA21) en Diederik Boomsma (CDA) gekkenwerk. „Uit de themastudie elektriciteitsinfrastructuur van de gemeente Amsterdam en Liander blijkt dat de vermogensimpact van datacenters in 2050 kan oplopen tot circa 1000 MegaWatt, wat omgerekend een kwart van het Amsterdamse energieverbruik in 2050 zal zijn”, zo schrijven ze aan het college van B en W. „De gemeente Amsterdam stelt als eis aan datacenters dat zij hun energie duurzaam inkopen, wat in de huidige context betekent: energie inkopen uit zonnepanelen of windturbines.”

Op zich hebben de twee raadsleden niks principieel tegen het aantrekken van datacentra. „Die moeten ergens komen. Maar die moeten we wel van stroom kunnen voorzien. Dat verhoudt zich slecht tot de ambitie om zoveel mogelijk elektriciteit in de gemeente zelf op te wekken.”

Energie

„Waar moeten we al die windmolens en zonnepanelen gaan neerzetten”, vraagt het tweetal zich af. Datacentra slurpen energie. „Er is nu al een ongelooflijke onrust over de komst van zeventien windturbines in de stad. Die dreigen al te dicht bij woningen te komen.”

„Een moderne windturbine heeft een vermogen van circa 3 MegaWatt. Dat zou betekenen dat er omgerekend ruim 333 windturbines nodig zouden zijn om alleen al in de energiebehoefte van de geplande datacenters in Amsterdam te voorzien, terwijl er nu al breed protest is tegen de bouw van zeventien extra windturbines op Amsterdams grondgebied.”

Tot 2030 mag het stroomgebruik van datacenters per jaar 67 megavolt ampère (MVA) toenemen. „Maar met zeventien windturbines wek je dus minder elektriciteit op dan je per jaar aan extra stroom nodig hebt. Het bevestigt vooral hoe onzinnig het is om die windturbines in de gemeente door te drammen. Je kunt niet én woningen bouwen, én datacenters, én de daarvoor nodige elektriciteit hier opwekken.”

’Ondoordacht’

„Het plan van het college komt ons heel ondoordacht over”, zeggen de twee. „En dan zijn windturbines die je in Amsterdam plaatst, ook nog eens extra duur en minder efficiënt. Het neemt ruimte in beslag, het waait hier minder, ze zijn kleiner dan bijvoorbeeld op zee, en je moet ze geregeld stil zetten, vanwege de overlast die ze veroorzaken. Er zijn daarnaast zorgen voor de gezondheid en windturbines tasten natuur en landschap aan. „Het kost miljoenen extra aan subsidie, terwijl de gesubsidieerde stroom die ze produceren volledig wordt opgeslokt door nieuwe datacentra.”

De twee raadsleden vrezen dan ook dat de lasten in de vorm van extra windturbines, mogelijke watertekorten, mogelijke milieuverontreiniging en het enorme ruimtebeslag van de datacenters afgewenteld zullen worden op de Amsterdammers, terwijl het grote bedrijfsleven de vruchten plukt.