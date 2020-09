Verdachte terroristisch steekincident Parijs aangeklaagd

Ⓒ ANP/ HH

PARIJS - De verdachte van het steekincident in de buurt van de voormalige redactie van het satirisch weekblad Charlie Hebdo afgelopen vrijdag, is aangeklaagd. De Officier van Justitie legt de verdachte van de aanslag in Parijs poging tot moord met een terroristisch motief ten laste, aldus de Franse nationale aanklager die met terreurbestrijding belast is.