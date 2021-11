Amerikaanse journalist in Myanmar die 11 jaar cel zou krijgen, is na drie dagen weer vrijgelaten

„Geweldig nieuws. Ik hoorde dat Danny Fenster vrijgelaten is”, zegt Sonny Swe, de uitgever van Frontier Myanmar, op Twitter. De man is volgens zijn werkgever met een vliegtuig uit het land vertrokken.

Fenster werd eind vorige week schuldig bevonden aan opruiing, schending van het verblijfsrecht in het land en deelname aan een illegale vereniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken sprak van een „onterechte” veroordeling en riep op tot de vrijlating van de journalist. De details over zijn vrijlating zijn niet bekend.

Beruchte gevangenis

Fenster zat in totaal 176 dagen in een gevangenis. De 37-jarige journalist werd in mei opgepakt toen hij het land probeerde te verlaten. Sindsdien zat hij vast in de beruchte Insein-gevangenis, waar tegenstanders van de junta worden gemarteld. Myanmar verkeerde toen al enkele maanden in chaos. Op 1 februari vond een militaire staatsgreep plaats en daarop volgden veel demonstraties. Duizenden mensen werden opgepakt. Fenster was de eerste westerse journalist in jaren die in Myanmar werd veroordeeld.

Onder leiding van Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi zette Myanmar stappen richting een democratie. Suu Kyi trad in 2016 aan als regeringsleider bij de eerste democratische verkiezingen in decennia. Haar partij wist bij de verkiezingen van eind vorig jaar nog meer zetels te bemachtigen, waardoor de macht van het leger opnieuw kromp. Militairen spraken van verkiezingsfraude en grepen uiteindelijk weer de macht in het land.