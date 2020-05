Miljoenen foute mondmaskers ingekocht voor zorg

„Er zijn tot op heden 47,2 miljoen medische mondmaskers (FFP-2 en chirurgische mondneusmaskers type IIR) naar Nederland gehaald door VWS/LCH”, meldt het departement. „Op dit moment is ongeveer 11 procent van het totaal aan het LCH geleverde mondmaskers afgekeurd. Deze mondmaskers voldoen niet aan de gestelde kwaliteitseisen en worden daarom niet verspreid in de zorgsector.” Het merendeel betreft zogeheten FFP-2 mondmaskers die zijn afgekeurd op de doorlaatbaarheid van het filter van de mondmaskers voor deeltjes.

Daarnaast heeft het LCH 3,9 miljoen FFP-2 mondmaskers in opslag die niet volledig voldoen aan de geclaimde eisen. Het gaat hier om mondmaskers die niet goed aansluiten op het gezicht of kapjes waarvan de filter niet goed werkt. Van die maskers wordt nog onderzocht of ze niet alsnog kunnen worden gebruikt, ook al voldoen ze niet aan de kwaliteitseisen.

Schade

Onduidelijk is nog hoe groot de schade is voor de overheid. Er wordt geprobeerd de schade te verhalen op leveranciers, meldt het departement. „De kosten die door het LCH gemaakt zijn voor aangekochte en door het RIVM afgekeurde medische mondmaskers zijn – zoals te doen gebruikelijk - voor de leverancier. Als deze kosten niet te verhalen blijken, dan is het risico voor het ministerie van VWS.”

Een woordvoerster van het ministerie laat weten dat kwaliteit nog altijd boven hoge nood staat. „Het ministerie van VWS stelt hoge eisen aan de hulpmiddelen die beschikbaar worden gesteld aan de zorgverleners in Nederland. Bij de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen staat de veiligheid voorop, ook in tijden van schaarste.”