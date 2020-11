Pijnlijke blunder: blindenstrook eindigt in plantsoen

De Rijswijker, die lijdt aan het syndroom van Usher, had na een lange tijd van thuiszitten vanwege corona een bezoekje gebracht aan winkelcentrum In de Bogaard, toen hij op de terugweg op de ’hindernis’ stuitte. De ribbels in het wegdek, die slechtzienden nodig hebben om de weg te kunnen vinden, hielden plotseling op.

„Ik ken de weg als mijn broekzak, maar er was iets aan de verkeerssituatie veranderd en daar had ik geen weet van. Ik stond ineens in de struiken, maar gelukkig wist ik kalm te blijven. Maar voor andere visueel gehandicapten zou het minder gunstig af kunnen lopen”, zegt Poot. De Rijswijker heeft een aangeboren afwijking, waardoor zijn zicht elk jaar met gemiddeld twee procent achteruit gaat. „In feite kijk ik door een heel klein gaatje. Vooralsnog volstaat een taststok, maar op termijn zal ik blind worden.”

De fractie Rijswijks Belang, die de kwestie onder de aandacht bracht, spreekt van ’een pijnlijke fout’. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld en wil onder andere weten wie er opdraait voor de herstelkosten.

De gemeente heeft inmiddels afzethekken geplaatst en de verantwoordelijke projectontwikkelaar, de Bouwhuis Groep, laten weten dat de onacceptabele inrichting moet worden hersteld. De ontwikkelaar zei woensdag het ’een uitermate vervelende situatie’ te vinden. „De hovenier is inmiddels ingeschakeld”, aldus een woordvoerster.