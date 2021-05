Man opgepakt voor doden bedreigde tijgers in Bangladesh

Habib Talukder kon lange tijd uit handen van de politie blijven door telkens het bos naast zijn woning in te vluchten zodra agenten de omgeving uitkamden. Dankzij een tip is de politie er nu alsnog in geslaagd de vijftiger te arresteren en vast te zetten.

Zwarte markt

De man verkocht het vlees, de huiden en de botten van de tijgers aan handelaren die actief waren op de internationale zwarte markt. Hij doodde de Bengaalse tijgers in de Sundarbans, een mangrovebos dat zich uitstrekt over Bangladesh en India

Het gebied huisvest de grootste populatie van de Bengaalse tijger ter wereld. In 2019 leefden er volgens de autoriteiten in Bangladesh 114 Bengaalse tijgers. Dat is een kleine toename ten opzichte van 2015. In dat jaar waren het er slechts 106, een dieptepunt. De populatie was in 2004 vier keer zo groot.

In Bangladesh wordt opgelucht gereageerd op de arrestatie van de man die ook wel bekend staat als Tiger Habib. Hij werd door de lokale natuurbeschermers gezien als een grote bedreiging voor de biodiversiteit in de bossen.

Bekijk ook: Twee verzorgers Chinese dierentuin gedood door tijgers