Eerste corona-thuistest in VS toegelaten

In de kit zitten onder meer speciale lange wattenstaafjes en een zoutoplossing. Met de staafjes wordt uit de neus materiaal verzameld, dat dan in een speciale container kan worden gestopt en opgestuurd. „In deze pandemie ligt de nadruk op het ontwikkelen van betrouwbare testmethoden, zodat we mensen een accurate diagnose kunnen geven. Daarbij hoort ook een betrouwbare methode om thuis materiaal te kunnen verzamelen”, aldus FDA-official Stephen M. Hahn in een verklaring.

De goedkeuring geldt alleen voor de Pixel COVID-19 Test home collection kit van LabCorp voor het thuis verzamelen van materiaal. In de afgelopen weken zijn ook ruim 50 andere testmethoden goedgekeurd, maar die tests kunnen alleen door en bij artsen worden afgenomen. Labcorp verwacht in enkele weken in elke staat corona-thuistestkits te hebben uitgerold.

LabCorp alleen al verricht zo’n 65.000 tests per dag. In twee tot vier dagen is het resultaat van een test bekend. Volgens de laatste cijfers zijn er in de Verenigde Staten inmiddels meer dan 4 miljoen corona-tests afgenomen. Ruim 800.000 mensen zijn besmet met het virus. Meer dan 43.000 Amerikanen bezweken aan Covid-19.