Mike Pence mengt zich in strijd om Amerikaans presidentschap

Pence was tijdens Trumps presidentschap een zeer loyale adjudant. Hij verdedigde zijn baas door dik en dun. De conservatieve, zeer christelijke voormalige gouverneur van Indiana hielp Trump tijdens de campagne stemmen te trekken bij conservatieve kiezers. Maar de relatie raakte verstoord bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Trump beweerde toen dat Pence de certificering van de verkiezingsuitslag tegen kon houden en zo Trump alsnog de winnaar van de verkiezingen kon maken. Pence wist dat hij die macht niet had. Boze Trump-supporters buiten het Capitool schreeuwden die dag dat Pence moest worden opgehangen.

’Trump zat fout’

Pence hield zich lang stil over zijn voormalige baas. Ook nu spreekt hij zich alleen in korte zakelijke zinnen kritisch uit over Trump. „President Trump zat fout”, zo zei hij in 2022. „Ik had niet het recht om de verkiezingsuitslag terug te draaien.” Trump zegt nog altijd „zeer teleurgesteld” te zijn dat Pence hem niet hielp die dag. In april getuigde Pence na lang onderhandelen voor het onderzoek van speciaal aanklager Jack Smith.

Het is de verwachting dat Pence, met zijn harde standpunten over bijvoorbeeld abortus, het goed zal doen bij christelijk-conservatieve kiezers. Maar het is de vraag of hij buiten die groep genoeg steun kan verzamelen. Trump is nog altijd de populairste kandidaat en veel van zijn aanhangers nemen het Pence nog altijd kwalijk dat hij niet ingreep op 6 januari. De voormalige vicepresident lijkt die groep potentiële kiezers niet boos te willen maken en zweeg zoveel mogelijk over Trump. Op campagne zal hij zich echter uit moeten spreken.