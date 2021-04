LIVE | Kaag naar Kamer geroepen voor notulendebat: ’Ze is niet in Niger’

De Tweede Kamer wil daarover ook minister voor Buitenlandse Handel Sigrid Kaag vragen stellen en roept haar alsnog naar de Kamer. „Ik heb in haar publieke agenda gekeken en ze is niet in Niger”, schertst SP-leider Lilian Marijnissen, nadat Kaag vorige week opperde dat ze niet wist of ze bij een bepaalde ministerraad was of misschien in Niger was. „Dat vond ik wel een tikje flauw”, reageert D66-Kamerlid Rob Jetten op Marijnissen. Kaag, die in de notulen ’kaders’ voor kritische Coalitie-Kamerleden opperde, komt overigens wel naar de Kamer. Premier Mark Rutte had daar ’geen bezwaar’ tegen.

De Kamer debatteert over ministerraad-notulen uit 2019, die het kabinet na berichtgeving van RTL Nieuws maandagavond zelf publiceerde. Een unicum, normaal gesproken blijven de notulen zeker 20 jaar geheim.

Ministers blijken, in elk geval ten tijde van de toeslagenaffaire, steen en been te hebben geklaagd over coalitie-Kamerleden die maar al te kritisch waren op het kabinet. Bewindspersonen haastten zich de afgelopen dagen al te zeggen dat vragen zeker niet verboden was, maar dat het hen er alleen maar om ging dat coalitiegenoten ook de verantwoordelijkheid hadden om mee te denken over een oplossing.

De Kamer zal daarnaast willen weten of het kabinet de Grondwet niet met de voeten heeft getreden door indertijd bewust niet het door de Kamer gevraagde ’feitenrelaas’ over de toeslagenaffaire te sturen.

