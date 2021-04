LIVE | Rutte houdt vol: ’Niks vreemds en onoorbaars gebeurd’

Denk, PVV, FvD, Bij1 en BBB komen in het debat over de ministerraad-notulen met dat zware middel. ’Een stelletje machtpatsers’, vindt Denk-fractieleider Farid Azarkan het kabinet. „Deze regering was bezig met het toedekken van het leed.” PVV-leider Geert Wilders spreekt van een ’politieke maffia-bende’ en een kabinet dat ’vooral bezig is zijn eigen hachje te redden’.

Azarkan komt daarom met een motie van wantrouwen, die ook is ondertekend door PVV, FvD, Bij1 en BBB. Er ligt daarnaast ook al een verzoek van Wilders om aangifte te doen tegen het kabinet, omdat dat volgens hem de Grondwet heeft overtreden door de Kamer niet de gevraagde informatie te geven. „Van mij mogen ze allemaal achter de tralies”, vindt Wilders.

SP-leider Lilian Marijnissen focust zich vooral op hoe de houding van het kabinet ervoor heeft gezorgd dat toeslagenouders onnodig lang in de problemen zijn gebleven. „Het allerergste is dat de ellende voor die gezinnen onnodig lang is doorgegaan”, zegt Marijnissen. Dat de focus van ministers volgens haar vooral lijkt te liggen op kritische Kamerleden in plaats van oplossingen, doet Marijnissen pijn. „De ministers wisten allang dat hier dingen gebeurden die niet door de beugel konden”, foetert de SP-leider.

Rutte houdt vol dat het kabinet nooit bewust, vanuit politiek gewin, informatie heeft achtergehouden voor de Kamer. Hij herhaalt zijn standpunt van de afgelopen week dat er ’niks vreemds en onoorbaars’ is gebeurd. De premier is wel bereid om te kijken hoe het kabinet meer ruimte aan de Kamer kan bieden, door minder onderling overleg te voeren.

De Kamer debatteert over ministerraad-notulen uit 2019, die het kabinet na berichtgeving van RTL Nieuws maandagavond zelf publiceerde. Een unicum, normaal gesproken blijven de notulen zeker 20 jaar geheim.

Ministers blijken, in elk geval ten tijde van de toeslagenaffaire, steen en been te hebben geklaagd over coalitie-Kamerleden die maar al te kritisch waren op het kabinet. Bewindspersonen haastten zich de afgelopen dagen al te zeggen dat vragen zeker niet verboden was, maar dat het hen er alleen maar om ging dat coalitiegenoten ook de verantwoordelijkheid hadden om mee te denken over een oplossing.

’Lelijk, schokkend en ongepast’

Toch vonden ook de coalitiepartijen dat de notulen geen fraai beeld laten zien, vooral als het om het mopperen op Kamerleden gaat. „Lelijk, ongepast en het hoort niet”, vindt VVD-fractieleider Sophie Hermans. ’Schokkend en verontrustend’, stelt CDA-Kamerlid Anne Kuik. Ook D66’er Rob Jetten doet een duit in het zakje: „Onnodig, onwenselijk en ongepast.”

Maar Jetten wijst er in debat met Marijnissen ook op dat de notulen weinig nieuws laten zien. Volgens hem heeft de Kamercommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire in de geanonimiseerde notulen allang kunnen zien wat iedereen nu kan lezen. „We wisten al dat het kabinet fout had gezeten en het is daarvoor afgetreden”, vindt hij. Dat het kabinet mopperde over kritische Kamerleden is volgens hem ’juist een compliment’ voor de Kamer.

Jetten wrijft ook nog PvdA-leider Lilianne Ploumen aan dat zij in het vorige kabinet eveneens onderdeel is geweest van de politieke cultuur die ze nu bekritiseert. „Ik ga me niet laten aanpraten dat dat de afgelopen jaren pas is ontstaan.” Jetten somt daarbij de verhalen van een aantal oud-Kamerleden voor de PvdA op die geen ruimte voelde voor hun kritiek. En hij onthult dat hij als ’kersvers Kamerlid’ door premier Mark Rutte werd gebeld omdat hij tijdens de formatie van het huidige kabinet ruziemaakte met de toen nog regerende PvdA.

VVD’er Hermans krijgt er op haar beurt flink van langs van Wilders, die haar „de tassendrager van de premier” noemt. Hermans is ooit begonnen als politiek assistent van Rutte. Wilders vraagt aan haar wanneer ze van plan is om met die rol te stoppen. „Je laat toch niet de pyromaan hoofd van de brandweer blijven?”

