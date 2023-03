Premium Het beste van De Telegraaf

Verkiezingen 15 maart Van der Plas: ’Heb geleerd van Fortuyn’ Hoe voorkomt BBB ruzies die andere snelgroeiers de das om deden?

Door onze verslaggevers Kopieer naar clipboard

BBB-leider Caroline van der Plas kon de uitslag amper geloven: „Vandaag hebben de kiezers een duidelijke stempel gezet.” Ⓒ Robert Hoetink

Bathmen - Met de verpletterende verkiezingsoverwinning wil BBB de rust terug in de agrarische sector en het vertrouwen herwinnen bij de burger. Boegbeeld Caroline van der Plas moet tegelijk de rust zien te bewaren in een partij die is gegroeid als kool. „Ik heb geleerd van Fortuyn.”