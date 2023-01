Gebruik lachgas ondanks verbod nog onbestraft

Dat blijkt uit een intern document van het Openbaar Ministerie en de politie, dat in handen is van De Telegraaf. Door ’ict-aanpassingen en wijziging van werkafspraken’ is meer tijd nodig. Uitstel van handhaving betekent een fikse tegenvaller voor het kabinet, de Tweede Kamer en de politie. Politici en agenten hopen vurig op ingrijpen, omdat het gebruik van lachgas volgens de politie de afgelopen jaren voor tientallen doden en gewonden heeft gezorgd.

Tweede Kamerlid Ingrid Michon (VVD) eist opheldering van minister Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid). „De VVD heeft jaren gevochten voor een verbod op lachgas. Dan is het er eindelijk, is de handhaving niet op orde. Dat is echt frustrerend.”