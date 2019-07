Man bekent moord op Amerikaanse op Kreta

De Griekse politie had de man opgepakt voor ondervraging, nadat de moleculair bioloog begin juli werd vermist na een wandeling. De 60-jarige Amerikaanse was op het eiland voor een conferentie. Haar collega’s sloegen alarm toen ze niet terugkwam.

Een week later werd Eaton dood gevonden in een in de Tweede Wereldoorlog tot bunker omgebouwde grot. Volgens Griekse media is de lokale verdachte een man met psychische problemen. In zijn auto zouden sporen van Eaton zijn gevonden.

„Tijdens het verhoor heeft hij zijn daad bekend. Hij wordt vandaag voor de rechter gebracht”, zei een politiefunctionaris op televisie. De verdachte gaf toe dat hij Eaton twee keer met zijn auto heeft aangereden en haar vervolgens vermoordde, aldus de woordvoerder. „Ik moest dat doen”, vertelde de man tegen de politie.

De politie zei dat ze bewijs hadden dat Eaton elders was gedood en vervolgens naar de grot is gebracht waar haar lichaam in een luchtschacht werd gedumpt. Ook zijn er sporen van seksueel misbruik op haar lichaam gevonden, zei politiechef Constantinos Lagoudakis van de stad Chania.

Het forensisch onderzoek loopt nog. Daaruit moet blijken of de verdachte Eaton heeft gewurgd of dat ze niet kon ademen vanwege haar ribfracturen en daaraan is overleden.

De politie kwam de vermeende dader op het spoor met behulp van beelden van een bewakingscamera, een GSM-volgsysteem en gevonden bandensporen.

