Vlaams Belang trekt kandidaat-bestuurder terug na homofobe uitspraken

Voormalig scenarioschrijver Jef Elbers zou bestuurslid worden van het Vlaamse overheidsfonds dat over cultuursubsidies gaat. Tot hij afgelopen weekend opnieuw schampere uitlatingen deed over onder meer de „echt vieze” gaypride „op die strontkarren” en over transgenders, die volgens Elbers abnormaal zouden zijn en dat moeten blijven.

Vlaams Belang neemt afstand van Elbers’ woorden. Zij trekt de voordracht in omdat de rel „misbruikt wordt om Vlaams Belang weg te zetten”, zegt partijleider Tom Van Grieken op nieuwszender Radio 1. Tegelijkertijd houdt ook hij vol dat „de transgenderwaanzin te veel is doorgeslagen.”

Na de recente mogelijke haatmoord op een homoseksuele Vlaming kreeg de rechts-populistische partij verwijten van andere partijen. Vlaams Belang zou moslims wel steeds van homohaat betichten, maar de homogemeenschap zelf ook niet werkelijk een warm hart toedragen.