Reiziger kan nu ook naar Zürich in Zwitserland met de nachttrein

UTRECHT - Op Amsterdam Centraal is zondagochtend een nachttrein uit Zürich in Zwitserland aangekomen. Hiermee is er weer een nachttreinverbinding tussen Nederland en Zwitserland. De Nightjet, zoals de nachttrein wordt genoemd, rijdt elke dag in 11,5 uur via Duitsland naar Zwitserland. Reizigers vanuit Nederland kunnen opstappen in Amsterdam, Utrecht en Arnhem. In omgekeerde richting arriveert elke ochtend een Nightjet op dezelfde stations in Nederland.