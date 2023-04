Amerikaans oorlogsschip vaart door de Straat van Taiwan

De tocht van het oorlogsschip komt een week na een driedaagse militaire oefening rond Taiwan door China, dat Taiwan als afvallige provincie beschouwt. Die oefening was weer een reactie op een reis van de Taiwanese president Tsai Ing-wen, waarbij zij de VS aandeed en de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy ontmoette.

Vorige week voeren de VS de USS Milius door de Zuid-Chinese Zee, een actie die Beijing veroordeelde. In beide gevallen stellen de Amerikanen dat zij zich aan de internationale zeewetten hebben gehouden. Een maand geleden lagen de landen in de clinch over een tocht van de torpedobootjager langs de Paracel-eilanden. Het Amerikaanse schip was daarbij volgens de Chinese autoriteiten de territoriale wateren van China binnengevaren. De VS ontkenden berichten uit Beijing dat de USS Milius daarop verjaagd was door de Chinese kustwacht.