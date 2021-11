Nederlandse (44) met coke op lichaam geplakt opgepakt op vliegveld Malta

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat in een reactie aan De Telegraaf weten bekend te zijn met de zaak. ,,Als er een verzoek tot consulaire bijstand wordt gedaan, zal die worden verleend”, zegt een woordvoerster.

De vrouw werd met twee kilo cocaïne – verpakt in grijze pakketten – op haar lijf betrapt toen ze op Malta landde. Er was al een tip binnengekomen dat een passagiere op de vlucht drugs bij zich had. Nadat duidelijk was geworden dat ze een grote hoeveelheid coke bij zich had – met een straatwaarde van zo’n 260.000 euro – werd ze meteen gearresteerd.

Hoofdinspecteur Mallia vertelde aan rechter Monica Vella dat de politie in de nacht van maandag op dinsdag, samen met douanebeambten, was begonnen met het uitvoeren van controles op de luchthaven. Bij fouillering van de verdachte werd twee kilo cocaïne gevonden, vastgebonden aan haar buik.

Ze was net uitgestapt van een vlucht uit Brussel, zei de inspecteur, zo citeren media op Malta. Ze werd gewezen op haar rechten en in hechtenis genomen. Een justitieel onderzoek werd direct ingesteld.

Schoonmaakster

De 44-jarige verdachte Anoushka H. – oorspronkelijk afkomstig van Curaçao, maar woonachtig in ons land en in het bezit van de Nederlandse nationaliteit – vertelde de rechtbank dat zij als schoonmaakster werkzaam is. Ze gaf aan dat haar moeder nog leefde, maar wilde niet dat iemand haar belde.

De vrouw pleitte, hoewel ze op heterdaad was betrapt, onschuldig te zijn aan de aanklacht van bezit en handel in verdovende middelen. H.’s advocaat Annemarie Gaffiero Muscat Drago heeft geen verzoek tot borgtocht ingediend. De rechtbank kende een vordering van het openbaar ministerie goed: er is beslag gelegd op de coke.

De advocate van onze landgenoot vroeg wel om een kopie van de audiovisuele verklaring van haar aangehouden cliënte. De vrouw is voorlopig in bewaring gesteld.