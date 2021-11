Dronken duo slingert door Duitsland, vergeet handrem en botst tegen politieauto

Kopieer naar clipboard

Aken - De politie in het Duitse Aken kreeg zondag meerdere meldingen over een slingerende auto. Het voertuig met Litouws kenteken bewoog zich al zigzaggend door de sneeuw in het Eifelgebied. Getuigen hadden twee mannen zien instappen. Ze maakten zich zorgen over het vreemde rijgedrag en dus waarschuwden zij de politie.