Grote brand bedrijfsverzamelgebouw in Winschoten geblust

Twee mensen die in het pand aanwezig waren tijdens de brand moesten worden nagekeken door ambulancepersoneel. Een van hen is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Een woordvoerder van de brandweer kon niet vertellen hoe diegene eraan toe is.

In het gebouw zaten ook woningen, maar deze zijn dermate verwoest dat voor de zeven bewoners vervangende woonruimte wordt gezocht. Omliggende gebouwen werden ook ontruimd, maar nu de brand onder controle is mogen de mensen weer terug naar deze buurpanden.