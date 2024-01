China lanceert satelliet, Taiwan waarschuwt burgers

door Ruth van der Kolk - Een Chinese satelliet is over het luchtruim van Taiwan gevlogen. Dat melden de Taiwanese autoriteiten die dinsdagmiddag een waarschuwing voor een luchtaanval hebben afgegeven in heel Taiwan. „Een actie die zich in het grijze gebied bevindt, zo vlak voor de verkiezingen,” stelt de Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken.

© ANP / AP De waarschuwing voor Taiwanese burgers.