Powell eerste top-Republikein die Joe Biden steunt

Powell, die twee presidenten Bush diende, vindt Trump „nutteloos” en zegt dat deze sinds zijn aantreden alleen maar erger is geworden. Op CNN noemde hij de president „een gevaar voor onze democratie, gevaarlijk voor ons land” en zei dat Trump „doorlopend liegt.”

Ook vindt Powell dat Trump niet bepaald verbindend optreedt in de protesten die zijn ontstaan na het politiegeweld in Minneapolis, dat de zwarte George Floyd het leven kostte. Volgens hem leidt Trumps optreden juist tot grote verdeeldheid. „Dit enorme protest laat zien dat het land het door begint te krijgen en dat we het niet meer pikken”, aldus Powell. Hij was de eerste zwarte Amerikaan die van 1989 tot 1993 de hoogste militaire functie bekleedde van bevelhebber van de strijdkrachten.

Op Twitter reageerde Trump verbolgen op de stap van Powell. „Colin Powell, een echte dooie die verantwoordelijk was voor onze deelname aan de rampzalige oorlogen in het Midden-Oosten, heeft zojuist aangekondigd dat hij op die andere dooie gaat stemmen, Sleepy Joe Biden. Zei Powell niet dat Irak ’massavernietigingswapens’ had? Dat was niet zo, maar daar gingen we, de oorlog in!”

Het is niet de eerste keer dat Powell een Democratische kandidaat steunt en geen Republikein. Zo sprak hij in 2008 en in 2012 zijn steun uit aan Barack Obama, die beide keren won. In 2008 ging dat ten koste van de Republikeinse kandidaat John McCain, vier jaar later van Mitt Romney. In 2016 schaarde Powell zich achter Democraat Hillary Clinton en niet achter Donald Trump.