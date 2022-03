Opkomst in de steden komt rustig op gang

Kopieer naar clipboard

Een brandweerkazerne in Mierlo is omgetoverd tot stemlokaal. Net als bij de Tweede Kamerverkiezingen kunnen kiezers in verband met de coronapandemie vervroegd hun stem uitbrengen. In de stemlokalen zijn mondkapjes niet verplicht en er hoeft ook geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen is maandagochtend voorzichtig op gang gekomen. In Den Haag had rond 10.00 uur 0,4 procent van de kiesgerechtigden zijn stem uitgebracht, in Rotterdam was dat 0,2 procent en in Utrecht 0,3 procent.