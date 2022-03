Opkomst in grote steden rond 1 procent om 13.30 uur

In Amsterdam is 0,8 procent van de kiesgerechtigden naar het stemlokaal geweest, in Rotterdam 0,9 procent, Den Haag 1,4 procent en in Utrecht 1 procent.

Maandag is de eerste van drie dagen dat er kan worden gestemd.

Deze maandag is de eerste van drie dagen dat er kan worden gestemd voor de gemeenteraden. In Rotterdam worden ook 39 wijkraden gekozen.

Jan Paternotte, fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer, heeft maandagochtend in Leiden zijn stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Paternotte wilde stemmen in basisschool Sint Joseph, maar dat stembureau bleek nog niet open te zijn, zo was te horen op BNR Nieuwsradio. De fractievoorzitter week daarom uit naar het dichtstbijzijnde stemlokaal dat wel open was, speeltuin Zuiderkwartier.

Rita Verdonk, nummer twee op de kandidatenlijst van de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos, heeft maandagmiddag haar stem uitgebracht in Den Haag. De oud-VVD-minister arriveerde in een speciale limousine in de kleuren groen en geel van Den Haag en van de partij.

Verdonk stemde in Wijkcentrum 't Benoordenhuis. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen werd de partij van Richard de Mos met acht zetels de grootste in Den Haag. Ook nu is de partij de virtuele koploper in de hofstad, zo blijkt uit meerdere peilingen.

D66 Smallingerland doet aangifte van vernieling nadat maandagochtend meerdere verkiezingsborden in de Friese gemeente beplakt zijn met stickers over het World Economic Forum. Op de stickers, die over het gezicht van de lokale lijsttrekker Roy Postma hangen, is "Stop the great reset" te lezen.

Volgens de partij gaat het om een actie van een klein groepje dat de lokale verkiezingen wil dwarsbomen. "Wat hebben wij met complottheorieën over een wereldwijde 'great reset' te maken? Het is zo’n onzin, het gaat hier om de gemeenteraad, om een nieuwe start voor Smallingerland", aldus de 26-jarige lijsttrekker. Volgens Postma kan er op deze manier niet goed campagne gevoerd worden in de laatste dagen.