Woede in gemeenten om verplichte opvang asielzoekers: ’Lokale democratie buitenspel gezet’

Binnenland

Deze steden moeten verplicht asielzoekers opvangen

De gemeenten Enschede, Gorinchem, Venray en de regio Rotterdam moeten van het demissionaire kabinet verplicht asielzoekers opvangen. De verwachting is dat opvang daar drie tot zes maanden nodig is omdat er wederom een enorm tekort is aan opvangplaatsen.