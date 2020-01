Chinezen besmetten de hele wereld

In Plague Inc. is het de bedoeling om een ziektekiem te ontwikkelen die zoveel mogelijk mensen besmet en het liefst ook nog doodmaakt. De speler kiest een virus, parasiet of een andere ziekteverwekker en geeft die enkele basiskenmerken, waarna patiënt 0 ermee wordt besmet.

De speler krijgt vervolgens punten bij nieuwe besmettingen of wanneer de ziekteverwekker een nieuw land bereikt, en daarmee kunnen nieuwe eigenschappen worden gekocht, waardoor de ziektekiem nog besmettelijker of dodelijker wordt.

Epidemie

Mensen op Weibo, de Chinese variant op Twitter, begrijpen wel dat Plague Inc. nu populair is. „De beste manier om angst te overwinnen is om angst in de ogen te kijken”, aldus een gebruiker. Of zoals een ander het zegt: „Als je het kwaad niet kan verslaan, kan je er maar beter mee samenwerken.”

De uitbraak van het coronavirus heeft sowieso nogal wat invloed op de mediaconsumptie van Chinezen. De meest gezochte film op recensiesite Douban is momenteel De Griep, een Zuid-Koreaanse rampenfilm over een dodelijke epidemie. Het meest gezochte televisieprogramma is een documentaire over de uitbraak van SARS in 2003.

Plague Inc. is verkrijgbaar op PC of Mac, iOS en Android, en kan ook als bordspel gespeeld worden.