Voor moord veroordeelde Nederlander na 10 jaar gepakt: ’Hij heeft zijn gezicht verbouwd’

Het gaat om de 54-jarige Eric Robert De Cocq Van Delwijnen, zo meldt de Belgische federale politie vrijdag in een verklaring. De man is een dag eerder gearresteerd door een Duits team in Löbau, niet ver van de grens met Tsjechië, in de deelstaat Saksen.

De naar België uitgeweken Nederlander was meer dan 10 jaar spoorloos. Hij werd in 2011 door de rechtbank in Gent bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel voor poging tot moord. Al voor het proces begon sloeg Eric Robert op de vlucht.

In de ochtend van 24 februari 2007 heeft hij een man, Andy Dobbelaere, bij de uitgang van paaldansclub De Harlekijn bij Assenede met een autokrik op het hoofd geslagen. Volgens getuigen werd het slachtoffer, een zware jongen, opgewacht. De vriendin van het slachtoffer, aanwezig bij het voorval, heeft de Nederlander als dader aangewezen. Het motief is nog steeds onbekend. Dat het slachtoffer het overleefde werd een klein wonder genoemd.

De internationale zoektocht kreeg veel aandacht in België. In media werd gesproken over een ’Hollywood-verhaal’ omdat hij zijn gezicht zou hebben verbouwd om uit handen van de politie te blijven. Daarover werd de politie in een anonieme brief getipt. Sinds 2016 stond hij op de Belgische Most Wanted-lijst.

Er kwamen door de jaren heen meerdere tips binnen. Zo zou hij zijn gezien in Spanje en Tsjechië. Een anonieme brief beweerde een vlucht naar Amerika en ook terugkeer naar Nederland werd niet uitgesloten. De Belgische politie meldt nu dat de man door een speciaal politieteam, dat in Europees verband werkt, is gepakt. Over een metamorfose van zijn gezicht doet de federale politie geen uitspraak. Het Belgische gerecht vraagt overlevering aan bij Duitsland.

Litteken

De Cocq van Delwijnen, ondanks zijn familienaam niet van adel, was een zware jongen en had een joekel van een litteken op zijn kin toen hij onderdook. De kans is dan ook groot dat dat litteken gecamoufleerd of zelfs helemaal verdwenen is.