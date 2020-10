Macron kondigt avondklok aan voor Parijs: zaterdag van kracht

Frankrijk roept de noodtoestand voor de volksgezondheid uit. Die gaat zaterdag in en zal naar verwachting tot volgende zomer duren, zei de Franse president. De Franse autoriteiten kunnen daardoor allerlei strenge maatregelen nemen, zoals een avondklok in zwaar getroffen gebieden of lockdowns in bepaalde plaatsen.

Om de tweede golf coronabesmettingen in te dammen geldt er verder een beperking van het aantal mensen dat in huizen mag samenkomen.

De strengere maatregelen komen nu het aantal coronapatiënten in Franse ziekenhuizen voor het eerst sinds 25 juni is gestegen tot meer dan 9100.