Rutte: niet meer pantserhouwitsers naar Oekraïne

Scholz brengt voor het eerst sinds zijn aantreden als bondskanselier een bezoek aan Den Haag. Zijn voorganger, Angela Merkel, had regelmatig contact met Rutte. „Ik heb persoonlijk uitermate plezierig contact met Scholz”, zei Rutte voorafgaand aan een diner met de bondskanselier. „Hij is een betrouwbare, gedegen leider van Duitsland.”

Duitsland en Nederland hebben recent toegezegd twaalf houwitsers aan Oekraïne te leveren. Dat is zwaar geschut waarmee de Oekraïners granaten kunnen afvuren op Russische troepen die zich tientallen kilometers verderop bevinden. Nederland levert vijf stuks van het zware wapentuig, Duitsland schenkt er zeven. De Duitsers verzorgen ook de training.

Op de vraag of de wapenleveranties naar meer smaken, antwoordt Rutte ontkennend. „Ik zie het op dit moment niet gebeuren dat we nog meer gaan leveren”, aldus de premier. „Duitsland en Nederland zijn allebei heel fors aan het investeren in onze krijgsmacht. Maar we hebben op dit moment ook een achterstand. Er zijn grenzen aan wat we nu kunnen doen. Dus ik denk dat het hier echt wel bij blijft.”

Nog niet inzetbaar

Ook Scholz verwacht geen extra leveranties. „Het aantal van twaalf houwitsers is niet toevallig. We hebben er goed over nagedacht, zodat je er een goed functionerende eenheid mee kunt creëren.”

Volgens Rutte zijn de houwitsers nog niet inzetbaar. „Het is belangrijk dat de Oekraïners goed worden opgeleid in het gebruik, want het is een zeer complex wapensysteem. Dit vraagt weken training, misschien wel langer. Dat weet Oekraïne ook. Het is niet bedoeld om nu onmiddellijk een bijdrage te leveren.”