’Uniek’ huis Amsterdam voor 7,5 ton ’naar eigen wensen in te delen’

Het ’bijzondere hoekpand’ is een Rijksmonument. Kopers worden niet alleen eigenaar van een huis maar halen zich een waar project op de hals, zo blijkt uit de foto’s die op Funda te zien zijn.

In de beschrijvende tekst staat, wellicht ten overvloede, dat het huis casco wordt opgeleverd. De makelaar hanteert een ouderdomsclausule en een asbestclausule.

Op de benedenverdieping liggen enkel twee balken. Muren en vloer zijn eruit gesloopt. Het plafond bestaat in sommige ruimtes uit houten balken, bovenin zijn kenmerkende beige tegeltjes. Veel kamers hebben lambrisering.

De schuur is een ratjetoe van houten balken die elkaar stutten en het geheel in evenwicht lijken te houden. Overigens kunnen kopers een aangrenzend perceel van circa 23 m² erbij kopen en ligt het huis midden in De Pijp met ’het Sarphatipark, de Albert Cuypmarkt, restaurantjes en talloze cafés op loopafstand’.

„De locatie bepaalt veel”, bevestigt makelaar Martijn van Tol van BrinkBorgh Makelaardij. „Het is een uniek, heel rustig plekje in De Pijp. Daarnaast betreft het een geheel pand. Geen VvE. Het is een hoekhuis, met een tuin en achterom, en op eigen grond, wat ook redelijk uniek is in Amsterdam.”

’Normaal niet onder miljoen’

Op foto’s lijkt het pand echter een bouwval. „Dat klopt. Die indruk komt vooral vanwege de begane grond: je staat eigenlijk in de kruipruimte. Maar als je er een vloer in ligt, is het gevoel weer anders. Sommigen mensen zullen het niet willen, maar anderen zoeken iets wat ze volledig naar hun eigen smaak kunnen verbouwen”, aldus Van Tol, die zegt dat er al ’concrete interesse’ is getoond.

„Een heel pand in Amsterdam kopen, dat is voor veel mensen onbereikbaar. Dit is een geheel woonhuis van 112 vierkante meter en redelijk betaalbaar. Normaal gesproken vind je in Amsterdam geen volledig pand meer onder het miljoen.”