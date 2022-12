Premium Het beste van De Telegraaf

Nog nooit zoveel virusdeeltjes in rioolwater: juichen Duitsers te vroeg over einde coronacrisis?

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - De vermaarde Duitse viroloog Christian Drosten had met kerst een boodschap die bij veel mensen voor opluchting zorgde: volgens hem is de coronapandemie voorbij. Ook in ons land leeft die opvatting, maar er zijn eveneens critici die angst hebben dat er een te rooskleurig beeld van de huidige situatie wordt geschetst.