Nieuw symbool voor verspilling van Europees geld: een ’boomtoppenloopbrug’ zonder boomtoppen

In 2021 kreeg Mihaly Filemon, de burgemeester van Nyirmartonfalva en partijgenoot van premier Viktor Orban, goed nieuws vanuit Brussel. Zijn subsidieaanvraag voor een boomtoppenloopbrug was goedgekeurd en de bouw kon beginnen. Eind 2022 was de brug ook daadwerkelijk klaar, goed voor een totaal kostenplaatje van ongeveer 166.000 euro, ofwel zo’n 2000 euro per meter.

Boomtoppen

Boomtoppen waren er op dat moment echter al niet meer te bekennen. Sinds de zomer 2022 werd namelijk – eveneens via een overheidsopdracht – begonnen met de kap van het bos rondom de brug. En dat blijkt nog niet eens het enige probleem, zo bracht het onafhankelijke onderzoeksportaal Atlatszo aan het licht. De brug werd ook gebouwd op een perceel dat eigendom was van de burgemeester. Filemon kreeg de Europese centen dus niet voor zijn gemeente, maar als particulier.

Volgens Ákos Hadházy, een onafhankelijk Hongaars parlementslid dat bekendstaat om zijn strijd tegen de corruptie in zijn land, laat ook de kwaliteit van de brug te wensen over. Zo werd het hout niet eens gelakt om het te beschermen tegen de weersomstandigheden en waaide het dak van een paviljoen naast de brug al weg. „Deze locatie is een symbool voor de georganiseerde diefstal van Europees geld”, aldus Hadházy.