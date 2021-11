Terlouw: nadruk op medisch-etisch hoeft van mij niet zo

Dat zegt de voormalig D66-partijleider in een vraaggesprek met De Telegraaf.

„Die nadruk op medisch-ethische kwesties hoeft van mij niet zo. Je ziet dat de samenleving daar erg verdeeld over is. Ik zou er maar niet te veel over afspreken”, adviseert hij onderhandelaars Sigrid Kaag en Rob Jetten, daags voor het partijcongres van zijn partij.

Op het D66-congres, dat vanwege corona digitaal zal zijn, wordt Terlouw in het zonnetje gezet. Volgende week wordt hij 90 jaar. De partij grijpt die gelegenheid aan om daar bij stil te staan.

Of de onderhandelaars van D66 naar het formatieadvies van Terlouw zullen luisteren is nog maar de vraag. De democraten ijveren al jaren voor ruimere wetgeving op het gebied van abortus, voltooid leven en wetenschappelijk onderzoek met embryo’s. Afgelopen zomer zei Kaag nog dat ze op dat terrein ’niet nog vier jaar stilstand’ wilde. Juist daarom zag ze het voortzetten van een kabinet met CU niet zitten. Zo’n kabinet vergeleek ze met ’een roestige auto’.

Motie

Bovendien dient de D66-afdeling Noord-Brabant uitgerekend op het congres een motie in die de partij opdraagt om alles op alles te zetten om van het initiatiefwetsvoorstel Voltooid Leven een vrije kwestie te maken. Dat betekent dat er in het regeerakkoord vooraf geen afspraken over worden gemaakt en dat individuele Kamerleden de vrijheid krijgen om er straks hun oordeel over te vellen.

De Noord-Brabantse motie valt bij de partijtop in goede aarde. Leden wordt geadviseerd om het voorstel te omarmen. „Voor D66 is van belang dat medisch-ethische vraagstukken zorgvuldig kunnen worden besproken in het parlement, zonder dat op voorhand een uitkomst vaststaat.”

’Dat zou ik heel, heel moeilijk vinden.’

Maar voor CU, met wie D66 aan de formatietafel zit, is de wet voltooid leven juist een heikel punt, gaf partijleiders Gert-Jan Segers eerder deze zomer nog aan. „Stel we dragen verantwoordelijkheid in een kabinet, de wet Voltooid Leven wordt aangenomen en een week na invoering gaat de spuit in een volstrekt gezond lichaam. Dat zou ik heel, heel moeilijk vinden.”

De verwachting is dat het dossier medisch-ethisch volgende week op tafel komt op het Hilversumse landgoed De Zwalenberg. Onderhandelaars van VVD, D66, CDA en D66 komen daar wederom bijeen om te praten over een nieuw kabinet en een regeerakkord. Het is de bedoeling dat daar nu echt knopen worden doorgehakt, melden ingewijden. Duidelijk moet worden welke partij welk dossier binnensleept.

Er wordt gesproken van ’uitruilen’. Dat is tot dusverre nog niet gebeurd, maar moet tijdens de driedaagse bijeenkomst in de Hilversumse bossen de formatie een eind richting de finish helpen.