ANWB na noodweer Italië overspoeld met telefoontjes: ’De impact is gigantisch’

Sinds maandagavond staat de telefoon roodgloeiend bij de alarmcentrale, zegt een woordvoerder van de ANWB. „Het gaat om zeker tweehonderd schademeldingen van vakantiegangers rondom het Gardameer, en ook nog eens twintig keer schade aan caravans. Dat zijn voor ons extreem veel meldingen om tegelijkertijd te ontvangen. Er gaan dan ook heel veel Nederlanders op vakantie in dat gebied.”

„We proberen nu te inventariseren welke hulp er nodig is en hoe we die kunnen regelen. Zijn er autoruiten beschikbaar? Kan de auto nog rijden, of moet er ander soort vervoer worden geregeld? Je kunt je voorstellen dat het bij alle garages in de buurt erg druk is.”

De woordvoerder zegt te hopen dat mensen zo goed mogelijk alsnog hun vakantie kunnen voortzetten. „Maar ze zullen vandaag niet meer met de eigen auto op pad kunnen.”

’IJsbommen’

Het noodweer van maandagavond en dinsdagochtend heeft ten minste een leven geëist. Een meisje overleed in de buurt van Corteno Golgi door een boom die op haar tent viel. De president van de regio Veneto spreekt ook nog van ’talloze gewonden, onder wie een zwaargewonde’ en ’verontrustende schade’. „We kunnen niet zeggen dat dit een gewoon zomers fenomeen is, we worden geconfronteerd met ongewoon slecht weer.”

Vakantiegangers inventariseren de schade, zoals hier in Peschiera del Garda. Ⓒ Persbureau Heitink

Italiaanse media melden dat de brandweer in het gebied rond het Gardameer maandagnacht meer dan honderd keer moest uitrukken. „Honderden auto’s zijn vernield, daken ingestort en huizen ondergelopen”, aldus Brescia Today, dat spreekt van ’ware ijsbommen’. Er zijn problemen met het treinverkeer en het pretpark Gardaland is voorlopig dicht.

Puinruimen

Het is puinruimen geblazen op campings en vakantieparken waar veel Nederlanders verblijven. Vooral in Peschiera del Garda en Lazise is de schade groot. „Overal zie je kapotte auto’s en stacaravans. In onze straat zitten we met alleen maar Nederlanders in huisjes en allemaal proberen we de schade te melden bij de verzekeraars en autoleasebedrijven”, vertelt Daan Duinhoven uit Laren. Zijn Tesla is zwaar beschadigd en hij hoopt op een nieuwe auto om de komende twee weken van zijn vakantie nog te kunnen rijden.

Het noodweer bestond volgens de Vlaamse weermannen van Noodweer Benelux uit drie zogeheten ’supercells’, de zwaarst mogelijke onweersbuien die op aarde voorkomen. De combinatie van harde windstoten met grote hagelstenen zorgen voor ’levensbedreigende situaties’. „De hagel komt makkelijk met meer dan 100 kilometer per uur naar beneden.”

’Niets nieuws’

Op zich is spookachtig weer niet uitzonderlijk voor de regio, weet Ineke, die 25 jaar rond het Gardameer heeft gewoond. „Elke zomer was het feest met windhozen en hagelstenen. Dus wat dat betreft, is het niets nieuws. Hoe de lokale bevolking ermee omgaat? Hotels en campingbeheerders zijn vooraf op de hoogte, al blijft het onvoorspelbaar waar het weer toeslaat en aan grote hagelstenen en rivieren van water is weinig te doen.”

Duinhoven merkt ook dat ze op hun vakantiepark gewend zijn aan het weer. „Bij de receptie waren ze vanochtend rustig de scherven aan het opruimen, alsof er niets geks aan de hand was. Business as usual.”