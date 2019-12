Aapje met luier is nieuwe bewoner Ouwehands Dierenpark

Ⓒ Ouwehands Dierenpark

RHENEN - Een éénjarig berberaapje is de nieuwste bewoner van het Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Het diertje werd eerder gevonden in de buurt van Antwerpen, daar zat hij hoog in de bomen; met een luier aan. Vermoedelijk werd het aapje gehouden als huisdier.