ANWB: al tientallen ongelukken

Op veel plaatsen in het land heeft het langdurig gesneeuwd of sneeuwt het nog, meldt het KNMI. Op sommige plaatsen ligt een sneeuwdek van 5 tot 10 centimeter. In het zuiden is het inmiddels gaan regenen en kan het op veel plaatsen glad worden.

Een automobilist in Velp kwam op het spoor terecht, en botste met de voorbijrazende trein. Er is één gewonde gevallen. Of dat inderdaad de automobilist is, is nog niet officieel bevestigd.

Volgens omstanders was er ook een traumahelikopter opgeroepen. Ⓒ Jean-Marc Regelink / Persbureau Heitink

Ook Rijkswaterstaat geeft het advies thuis te blijven. „Stel je reis uit als het niet echt nodig is.”

Bekijk ook: Paardentrailer crasht met paard erin

Maandag

Morgen wordt het nog slechter, verwacht Weerplaza. Het weerbureau spreekt van ’een uitzonderlijke weersituatie’ die het ’openbare leven fors kan gaan hinderen’. Vooral de avondspits lijkt maandagavond een probleem te worden.