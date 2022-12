Wintersport lijkt ondergeschoven kindje Overwinteren in zonnig oord of hippe stad in trek

Door Yteke de Jong en Koen Nederhof

Nederlanders verruilen dit jaar massaal de kerstboom voor de palmboom. Ⓒ 123RF

AMSTERDAM - We vieren weer massaal kerst en oudjaar over de grens, en dan met name in de zon. Na twee kerstvakanties waarbij lockdowns noopten tot vakanties binnen de grenzen of zelfs in eigen huis, merkt de reiswereld dat boekingen naar de winterzon de kroon spannen.