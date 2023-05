Vakbonden kondigen tweedaagse staking aan bij autofabriek Nedcar

BORN - De vakbonden hebben voor maandag en dinsdag een tweedaagse staking aangekondigd bij de Limburgse autofabriek Nedcar in Born. Ze deden dat nadat een ultimatum aan eigenaar VDL was verlopen. „De woede van de werknemers is bijzonder groot, de strijdvaardigheid is volop aanwezig”, aldus bestuurder Ron Peters van vakbond FNV zaterdag.