Hoekstra houdt poot stijf: overleg coronamiljarden opgeschort

Lang leek een compromis in de maak maar vooral Italië en Nederland verschilden - zoals viel te verwachten - toch zo zeer van mening dat uren van schorsing en overleg in kleine groepen nodig was. Het oponthoud op dinsdagavond duurde allemaal zo lang dat Eurogroep-voorzitter Centeno rond 23.30 uur alvast aankondigde dat hij ’s nachts geen persconferentie meer zou geven. Pas woensdagochtend om 10 uur - als alle mist echt opgetrokken moet zijn - praat hij de internationale pers bij.

Alleen in eerste fase

Onder andere minister Hoekstra (Financiën) heeft duidelijk gemaakt dat eurobonds absoluut geen optie zijn en hij wordt daarin gesteund door Duitsland, Oostenrijk en Finland. Volgens betrokkenen concentreerden de onderhandelingen zich veel meer op de inzet van het ESM. Landen als Italië willen hier zonder voorwaarden vooraf uit kunnen lenen en bijvoorbeeld geen internationale controleurs over de vloer. Nederland wil dit best toestaan voor een eerste fase voor medische kosten, maar wil dat de normale condities (de eis om hervormingen) gelden voor andere economische uitgaven die voortvloeien uit de coronacrisis.

Een ander strijdpunt was de inzet van een Europees werkloosheidsfonds zoals dat is voorgesteld door de Europese Commissie. Lidstaten moeten 25 miljard euro aan garanties geven, waarmee de Commissie 100 miljard euro aan landen kan uitlenen voor een soort WW-regeling. Nederland eiste harde garanties dat de regeling echt tijdelijk zal zijn, zodat de EU geen vinger tussen de deur krijgt in sociale zekerheidsstelsels in lidstaten.

