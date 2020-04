Lange nacht Eurogroep door onenigheid Italië en Nederland

Minister Wopke Hoekstra van Financiën houdt de poot stijf tijdens de videovergadering. Ⓒ ANP

Brussel - Onenigheid over de precieze voorwaarden waaronder het Europese noodfonds ESM ingezet mag worden in de coronacrisis hebben de ministers van Financiën de nacht van dinsdag op woensdag beziggehouden. Lang leek een compromis in de maak maar vooral Italië en Nederland verschilden - zoals viel te verwachten - toch zo zeer van mening dat uren van schorsing nodig was.