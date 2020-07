’Vingerafdrukken Rutte staan overal in akkoord’

Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel (l.), premier Mark Rutte en de Franse president Emmanuel Macron. Ⓒ REUTERS

Amsterdam - Na ruim vier dagen was er dan toch witte rook uit Brussel over de Europese begroting van 2021 tot en met 2027 en los daarvan het coronafonds. Uiteindelijk is de begroting blijven steken op 1074 miljard euro en het coronafonds op 750 miljard. Enorme bedragen, waarover ook enorm geruzied is.