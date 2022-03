Ministerie oppert: laat ouderen zelf betalen voor hogere AOW

Dat staat in een notitie die het ministerie heeft gemaakt naar aanleiding van vragen uit de coalitiefracties over de Voorjaarsnota, waarin het kabinet een oplossing voor verschillende miljardenkwesties (AOW, Defensie, spaartaks) moet vinden. Voor het ’AOW-probleem’, de hele oppositie wil dat die wél meestijgt met de ingetekende verhoging van het minimumloon, pleit Sociale Zaken om de rekening daarvan (zo’n 2,3 miljard euro per jaar) bij de ouderen zelf neer te leggen.

„Omdat de verhoging van de AOW ten goede komt aan ouderen kan het logisch zijn om resterende dekking ook bij deze groep te zoeken”, valt in de notitie te lezen. Als voornaamste optie grijpt het ministerie naar de zogenoemde ’Bos-belasting’.

Die werd ooit bedacht door toenmalig minister van Financiën Wouter Bos. Hij voerde de extra heffing in voor alle toekomstige 65-plussers die meer inkomsten hadden dan alleen de AOW. Die bijdrage begon met enkele tientjes, maar loopt door de tijd steeds verder op. Door de ongekende impopulariteit van de regel, veranderde een later kabinet de naam naar de houdbaarheidsbijdrage.

De hoogte van die heffing loopt nog steeds door de jaren op, maar ambtenaren opperen hem nu in één klap te verhogen. Afhankelijk van hoe groot de groep zou worden die de extra taks moet gaan betalen, zou dat op lange termijn ruim 300 tot ruim 700 miljoen euro op kunnen leveren.

Ouderenkorting

Het ministerie ziet daarnaast nog wat opties om de kosten van een hogere AOW te dekken. Dat gaat bijvoorbeld om het snijden in of compleet afschaffen van de inkomensondersteuning AOW, een toelage voor gepensioneerden met een laag inkomen. Een andere variant is het snijden in de ouderenkorting. Die had de coalitie in haar akkoord juist verhoogd ter compensatie van het niet verhogen van de AOW. Door die verhoging kan dan een streep en volgens het ministerie moet het mes nog verder in de korting om het financiële plaatje recht te trekken.

Of het echt tot een versnelling van de Bos-belasting komt, is nog maar de vraag. D66 en CU hadden dat wel in de doorrekeningen van hun verkiezingsprogramma opgenomen. Maar vanuit CU wordt erop gewezen dat het geen doel op zich is, maar onderdeel van een bredere belastinghervorming. En elders in de coalitie klinkt dat Sociale Zaken de Bos-belasting wel vaker oppert als methode om geld op te halen. Of dat ook gebeurt, is uiteindelijk een politieke keuze.