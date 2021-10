Huishoudboekje van de koning blijft geheim, Rutte wijst wens Kamer af

De koning ontvangt jaarlijks een uitkering van de staat die is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel (de A-component, volgend jaar goed voor een miljoen euro) wordt gezien als een salaris, het andere deel (de B-component, ruim vijf miljoen euro) wordt toegekend om personele en materiële kosten van te betalen.

De Kamer wilde inzage in de uitgaven binnen de B-component, omdat onduidelijk is of de toegekende gelden toereikend zijn of juist te royaal. Hiertoe zou elke vijf jaar moeten worden bekeken of de koning uitkomt met zijn budget.

’Grenzen van de grondwet’

Rutte zei vorig jaar dat hij ’ruimhartig’ aan de wens van de Kamer tegemoet wilde komen, maar stelt nu dat daarbij de ’grenzen van de grondwet nadrukkelijk in zicht zijn gekomen’. Die zouden de koning toestaan om de besteding van de B-component voor zichzelf te houden.

Wat betreft de A-component ziet het kabinet ook geen reden tot enige verandering. Rutte geeft aan dat er geen ’objectieve maatstaven’ zijn op basis waarvan hij kan bekijken of het salaris van de vorst te hoog of te laag is.

De toelage van de koning roept al jaren vragen op in het parlement, hoewel de Kamer de beloning zelf ooit wettelijk heft goedgekeurd. Volgende week debatteert ze met Rutte over de begroting van de Koning, waarbij de royale uitkering zal worden besproken.