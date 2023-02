Nederland voor tweede avond op rij getrakteerd op spectaculair noorderlicht

In allerlei regio’s in Nederland was het noorderlicht maandagavond te zien. Op Twitter delen gebruikers prachtige foto’s van het fenomeen. Net zoals zondagavond was het licht op de Waddeneilanden goed te zien.

Maar niet alleen op de Waddeneilanden, ook aan de westkust van ons land was het licht te bewonderen.

Verhoogd energieniveau

Het poollicht ontstaat doordat geladen deeltjes van de zon met snelheden van honderden kilometers per seconde botsen met stikstof- en zuurstofdeeltjes hoog in onze atmosfeer. Daardoor krijgen de deeltjes in onze atmosfeer een verhoogd energieniveau. Om van dit verhoogde energieniveau af te komen, zenden de deeltjes energie uit in de vorm van licht: het poollicht.