Gevecht om de pantsers is race tegen de klok Russische tankfabriek kan grote verliezen in Oekraïne niet bijbenen

Door onze redactie buitenland

KIEV - De enige fabriek in Rusland die tanks maakt kan ze nauwelijks produceren en Oekraïne wacht met smart op de grote golf aan beloofde westerse moderne tanks. Het gevecht om de pantsers wordt een race tegen de klok. Bouwt het even grote als verouderde UralVagonZavod in Rusland tanks sneller dan het Westen ze uitdeelt?