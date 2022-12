Chinese coronapiek baart Wereldgezondheidsorganisatie zorgen

Hoeveel besmettingen en slachtoffers er zijn in de op één na grootste economie ter wereld is onduidelijk. Er waren recent berichten over mensen die niet konden worden behandeld en crematoria en uitvaartcentra die overuren draaien vanwege de talrijke sterfgevallen. Daarvan is niet veel terug te zien in de officiële cijfers, die aangeven dat deze maand niet meer dan tien personen aan covid zijn overleden.

Prognoses suggereren dat China volgend jaar een besmettingsexplosie en meer dan een miljoen coronadoden zou kunnen meemaken. „De WHO maakt zich grote zorgen over de veranderende situatie in China, met toenemende meldingen van ernstige ziekten”, zei directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus op een persconferentie.

WHO-topfunctionaris Michael Ryan vroeg zich af of China misschien worstelt met het verkrijgen van actuele gegevens over de coronasituatie. De vrijgegeven data weerspiegelen de werkelijkheid mogelijk niet, opperde hij. Ryan moedigde China aan werk te maken van de invoer van westerse vaccins, die betere bescherming bieden.