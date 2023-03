VS: ’Pro-Oekraïense groep achter aanval Nord Stream’

De functionarissen benadrukken dat er nog veel onduidelijk is over de daders. Volgens de laatst vrijgekomen informatie zou het gaan om een groep die zich tegen Poetin heeft gekeerd. De groep zou waarschijnlijk bestaan uit Oekraïners, of Russen, of een combinatie van die twee. Er zouden geen Amerikanen of Britten bij betrokken zijn.

De Duitse overheid liet kort na de publicatie van de New York Times weten dat zij hun onderzoek nog niet hebben afgerond. Zweden, Denemarken en Duitsland informeerden de VN Veiligheidsraad een paar dagen geleden al dat hun onderzoeken nog gaande zijn, en dat er nog geen conclusies zijn getrokken. De Zweedse premier en de baas van de NAVO lieten tijdens de gezamenlijke persconferentie in Stockholm weten niet te willen reageren op de berichten terwijl het onderzoek nog loopt.

Zelenski

Volgens de functionarissen zijn er geen aanwijzingen dat de Oekraïense president Zelenski direct op de hoogte was van de operatie. De groep zou ook geen directe opdracht hebben gekregen van de Oekraïense regering. Oekraïne ontkent iets met de operatie te maken te hebben. Oekraïense betrokkenheid ligt gevoelig omdat het invloed kan hebben op de steun voor Oekraïne in een Europa dat getroffen wordt door hoge gasprijzen.

Er zouden geen aanwijzingen zijn dat Zelenski direct op de hoogte was van de operatie. Ⓒ ANP / Zuma Press

Om welke groep het specifiek gaat, wordt niet genoemd. Ook niet wie uiteindelijk besloot tot de sabotage, en door wie de actie betaald is. Dat laat de optie open dat deze operatie buiten officiële kanalen om is uitgevoerd door een externe groep die wel banden heeft met de Oekraïense inlichtingendiensten, zo schrijft de New York Times.

Goed getraind

De uitleg roept meer vragen op dan het beantwoordt. Meteen na de explosies zeiden Europese functionarissen nog dat er waarschijnlijk een land achter de aanslag zat. De daders moeten namelijk goed getraind zijn geweest om ongezien explosieven te plaatsen bij de pijpleidingen. De VS deed daar nooit uitspraken over. Naar aanleiding van het nieuwe bewijs zeggen functionarissen nu dat de duikers waarschijnlijk niet voor een leger of inlichtingendienst werkten, maar mogelijk wel door eerder door een land getraind zijn.

Een container met een kaart van Nord Stream 2. Ⓒ AFP

Na de explosies in september vorig jaar was er geen twijfel dat het om sabotage ging, en niet om een ongeluk. Er werd meteen van Washington tot Moskou gespeculeerd wie verantwoordelijk was. In eerste instantie werd er vanuit het Westen naar Rusland gewezen. De Amerikaanse inlichtingendiensten zeiden daar later geen bewijs voor te hebben gevonden.

De Russen beschuldigden Groot-Brittannië, maar hadden daar geen concreet bewijs bij. Recent stelde de bekende Amerikaanse onderzoeksjournalist Seymour Hersh dat Amerika achter de explosies zit. Experts twijfelen aan zijn conclusie. De reputatie van Hersh liep de afgelopen jaren een paar flinke deuken op. Hij baseert zich bovendien op een enkele anonieme bron.

In Amerikaanse overheidskringen gaan al langer geluiden op dat Oekraïne het meest logische motief had voor een aanslag op de pijpleiding. Oekraïne was fel tegen de aanleg van Nordstream 2. Het land wees er meermaals op dat Europa zo meer afhankelijk zou worden van Russisch gas. Gezien de eerdere Russische aanval op Oekraïne zou dat tot een bedreiging van de Oekraïense veiligheid leiden.

Onafhankelijk onderzoek

Het artikel in The New York Times rechtvaardigt zoveel te meer een onafhankelijk onderzoek naar het incident. Dat stelt de Russische vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties, die reageert op de jongste speculatie over de spraakmakende sabotage vorig jaar.

Moskou vindt dat het artikel bewijst hoe terecht het Russische initiatief is voor een internationaal onderzoek. Rusland wil eind deze maand een verzoek voor een dergelijk onderzoek indienen bij de VN.