’De Mos stuurde binnen zes minuten vertrouwelijke onderhandelingen door aan ondernemers’

De Mos zou een groepje ondernemers, die tevens donaties aan zijn partij overmaakten, bevoordeeld hebben in onder meer het verlenen van nachtontheffingen. Na het voeren van Haagse coalitie-onderhandelingen met verkenner Hans Wiegel stuurde De Mos binnen zes minuten per mail een vertrouwelijk verslag door naar vastgoedondernemers, meldt Nieuwsuur. Zij zouden op hun beurt De Mos en zijn partijgenoten aan hebben gestuurd om beleid aan te passen of bepalingen te schrappen.

De Mos wijst nog altijd de beschuldigingen van de hand en zegt in een reactie uit te zien naar de zaak. Hij benadrukt dat het gebruikelijk is om met anderen te sparren over de lopende onderhandelingen. Het stempel ’vertrouwelijk’ zou door een ’een overijverige ambtenaar’ zijn gezet. „Je ziet aan alles dat het Openbaar Ministerie geen kaas heeft gegeten van de politieke mores”, zegt De Mos.

In een van de getapte gesprekken zegt De Mos tegen een eigenaar van een zalencentrum dat er maar vijf vergunningen worden uitgegeven. „Dan is wie het eerst haalt, het eerst maalt. Jij krijgt dus vanmiddag de aanvraag in je app. En dan moet je meteen aanvragen en heb ik een nachtvergunning voor tien jaar voor je geregeld.”

„Ik was heel trots dat we het gefikst hadden, ja”, zegt De Mos daar nu over. Ook oud-raadslid Rachid Guernaoui, twee horecaondernemers en drie vastgoedondernemers gelden als verdachten.

Hart voor Den Haag, de populaire partij van De Mos, meldt vrijdag dat het ’selectief shoppen in het strafdossier’ alleen maar aantoont ’dat de media geen belangstelling heeft in het feit dat De Mos een veel groter horecaplan had, maar dat keer op keer in het college is afgeschoten om hem publicitair te beschadigen’.